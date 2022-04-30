Россия пытается исправить ошибки в войне с Украиной, но терпит неудачу – разведка Британии

Оккупанты были вынуждена передислоцировать подразделения после неудачных наступлений на северо-востоке

Россия пытается исправить ошибки в войне с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия надеется исправить проблемы, которые ранее сдерживали ее продвижение в Украине, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Россия была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины.

"Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа. Недостатки в тактической координации русских остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую мощь, несмотря на локальные улучшения", – говорится в сообщении.

Зеленский: Битва за Донбасс будет "переломной"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что битва за Донбасс будет решающей "по многим показателям".

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Президент подчеркнул, что Украина имеет дело с серьезной угрозой во многих направлениях.

"Большинство нашей армии сосредоточено на востоке нашей страны, сегодня на востоке и на юге", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, если украинские защитники выстоят, для всей Украины это станет переломным моментом.

"Это повлияет на наш диалог. Это повлияет на размещение фигур на доске в этой игре. Это повлияет, на мой взгляд, на целостность нашей армии так же, как и на целостность их армии. Если мы выстоим, во что я искренне верю как гражданин, патриот и президент этого государства, то для нас это будет решающий момент. Переломный момент. С точки зрения следующих шагов, включая дипломатию", – сказал президент.

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