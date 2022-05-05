Россия пытается улучшить позиции в районе Изюма и захватить Рубежное и Попасную – Генштаб

Наступательные операции оккупационных войск на Донбассе успеха не имеют

Россияне пытаются захватить Рубежное и Попасную. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска безуспешно пытались овладеть Попасной и взять под полный контроль город Рубежное в Луганской области. Враг также пытается укрепить позиции в районе города Изюм Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Оккупанты пытаются обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направления городов Лиман и Северодонецк Донецкой области, но это не удается.

"Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, производит артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет", – сообщают в Генштабе.

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

Кроме того, из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил РФ.

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Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениям враг активных действий не предпринимал. В Вооруженных силах Республики Беларусь отмечена приведением отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки.

На Северском направлении продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные займы в районе города Харьков, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

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На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова и на территории Беларуси.

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