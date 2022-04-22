Росія розв'язала війну в Україні через комплекс неповноцінності: головні заяви влади за 22 квітня

Відсутність приводів для гордості спонукала Кремль до знищення українців

Росія не розвивається і намагається самоствердитись за рахунок інших країн. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 58-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують наступ на сході нашої країни. Наша країна підраховує збитки від війни з Росією та закликає Захід посилити санкції проти Москви.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 22 квітня.

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Президент України підбив підсумки 57-ї доби війни проти Росії

У ніч на 22 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян та заявив, що 21 квітня був дуже змістовним зовнішньополітичним днем для України. До Києва прибули прем'єр-міністри Іспанії та Данії – двох держав, які послідовно підтримують Україну. Подякував їм за допомогу нашій обороні. За санкційний тиск на Росію. Закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну.

"Сьогодні звернувся до парламенту та народу Португалії. Це було вже 26-те звернення до парламентів держав – наших партнерів. Можу сказати, що кожен із таких виступів додає нам підтримки. Також звернувся сьогодні до учасників спеціальної весняної сесії Світового банку", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що США оголосили про новий пакет підтримки для України.

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"Цей пакет включає дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема, це артилерія та снаряди, безпілотники. Те, що ми очікували", – сказав він.

Глава держави розповів, що на півдні та сході нашої країни окупанти продовжують накопичувати сили та заганяти нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану "мобілізацію" в окупованих районах України.

"Закликаю жителів південних районів України – у Херсонській та Запорізькій областях – уважно ставитися до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. Якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Це для того, щоб сфальшувати на вашій землі так званий "референдум", якщо надійде команда з Москви влаштувати такий спектакль", – сказав Зеленський.

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Президент також повідомив, що Росія відкинула пропозицію встановити пасхальне перемир'я.

"Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри", – зазначив український лідер.

Росія розв'язала війну в Україні через комплекс неповноцінності

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав Росію країною з комплексом неповноцінності, який змушує її "самостверджуватись", розв'язуючи війни та вбиваючи людей в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Росія – країна з комплексом неповноцінності, яка намагається самоствердитися через інших. Вона не має розвитку науки, не виробляє технології та не має нічого, крім природної сировини, на експорт. Але вона мріє бути "надкраїною", і сумує за імперським минулим", – написав він.

Подоляк вважає, що саме глибокий комплекс неповноцінності, безпросвітне сьогодення та відсутність приводів для гордості свіжіші, ніж перемога вже неіснуючого СРСР у Другій світовій війні і змусили Кремль розв'язати, а росіян – бурхливо підтримати кровопролитну війну проти України та знищення українського народу.

"Росія живе культом перемоги у Другій світовій війні через поразки 2022 року. І через це вирішила розпочати нову війну. Звучить смішно, але не до жартів. Щодня помирають сотні людей. Розіграш вийшов з-під контролю. Світ повинен зупинити це божевілля та запровадити нафтове ембарго", – наголосив Подоляк.

Росія постійно порушує мирні договори

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не вірить у мирний договір із Росією. Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

"У будь-який час (війна може повернутися. – Ред.). Я не вірю в жодний мирний договір із Російською Федерацією. У нас за часи нашої історії їх було вже дуже і дуже багато. І вони постійно порушували", – сказав Данілов.

Данилов розповів про плани Путіна / Колаж "Сьогодні"

Для відновлення економіки Україна має вступити до ЄС та отримати доступ на західний ринок

Для відновлення економіки Україна має отримати повний доступ на ринки G7 та Європейського Союзу, а також вступити до ЄС 2024 року. Про це заявила віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свиріденко.

"Міністерство економіки спільно з українськими економістами, офісами "Великої четвірки" та іншими провідними консалтинговими компаніями запропонувало ключові принципи для включення до плану повоєнного оновлення та розвитку України", – повідомила чиновниця.

За її словами, Україні необхідно отримати повний доступ до ринків країн Великої сімки та Євросоюзу, вступити до ЄС 2024 року, організувати швидку логістику товарів з України до Європи, зробити ставку на агроекспорт та експорт металургії, оскільки у цих галузях країна вже має конкурентну перевагу на світових ринках, сформувати потужний військово-промисловий комплекс, наростити енергетичні потужності та досягти енергетичної незалежності.

Юлія Свириденко: "Для відновлення економіки Україна має вступити до ЄС та отримати доступ на західний ринок" / Фото: Facebook

Окупанти заборонять виїзд із Криму, щоб не зірвався весняний призов

Російські окупанти з 30 квітня заборонять виїзд та в'їзд до Криму, щоб не зірвався весняний призов. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 22 квітня.

Також зазначається, що батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі (до 250 осіб) і втратила до 10 одиниць реактивних та стовбурових систем. Тим часом особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, залучений до війни в Україні, не отримав так звані "бойові" кошти за березень. Через що військовослужбовці незадоволені та обурені.

"Росіяни активізували бої вздовж усієї лінії зіткнення на Донецькому та Таврійському напрямах. Ворог йде на штурм у районі Зарічного та силами до батальйону намагається наступати в районі Рубіжного", – інформують у Генштабі.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати Харків, завдає вогневої поразки підрозділам українських військ та об'єктам критичної інфраструктури. Ворог намагається вести наступ у напрямі населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

Тривають оборонні бої з противником у напрямі Новтошковського та Попасної. Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурм у районі Мар'їнки.

Водночас ворог посилює війська на Запорізькому напрямку. Продовжуються заходи щодо логістичного забезпечення окупаційних військ.

"На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу – руйнують об'єкти критичної інфраструктури та блокують доставку гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів", – розповіли у Генштабі.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, дев'ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.

Втрати російських окупантів становлять 21 200 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 21 200 солдатів та 838 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати супротивника з 24.02 по 22.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 21 200 осіб;

танків – 838 одиниць;

бойових броньованих машин – 2162 одиниці;

артилерійських систем – 397 одиниць;

РСЗВ – 138 одиниць;

засобів ППО – 69 одиниць;

літаків – 176 одиниць;

вертольотів – 153 одиниці;

автомобільної техніки – 1523 одиниці;

кораблів/катерів – 8 одиниць;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;

спеціальної техніки – 27;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

У зв'язку із небезпекою на маршрутах гуманітарних коридорів 22 квітня не буде. Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на своїй сторінц у Facebook.

"Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!" – написала Верещук.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", напередодні Верещук заявляла про те, що Україна організує новий гуманітарний коридор для евакуації мешканців трьох населених пунктів Херсонщини.

Також ми інформували, що "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. 22 квітня вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України. У п'ятницю залізничники вивозитимуть людей, зокрема, із Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси.