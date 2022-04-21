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Зеленський: Росія зірвала великоднє перемир'я

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 23:47
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Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри
Зеленський заявив, що РФ зірвала перемир'я/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський заявив, що РФ зірвала перемир'я/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

Воно з'явилося на YouTube-каналі Офісу президента.

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Що сказав Зеленський?

  • Сьогодні був дуже змістовний зовнішньополітичний день для України. В Київ прибули прем'єр-міністри Іспанії і Данії. Двох держав, які послідовно підтримують Україну. Подякував їм за допомогу нашій обороні. За санкційний тиск на Росію. Закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну.
  • Голова Уряду Данії заявила про готовність підтримати програму післявоєнного відновлення України в частині відбудови і розвитку Миколаєва та суднобудівної галузі України.
  • Сьогодні звернувся до парламенту і народу Португалії. Це було вже 26-те звернення до парламентів держав – наших партнерів. Можу сказати, що кожен з таких виступів додає нам підтримки. Також звернувся сьогодні до учасників спеціальної весняної сесії Світового банку.
  • Акумулюємо фінансову підтримку для України. Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки для нашої держави. Цей пакет включає дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема, це артилерія і снаряди, безпілотники. Те, що ми очікували.
  • На півдні та сході нашої країни окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь перемоги. Вони накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану "мобілізацію" в окупованих районах України.
  • Закликаю мешканців південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. Якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Це для того, щоб сфальшувати на вашій землі так званий "референдум", якщо надійде команда з Москви влаштувати таку виставу.
  • На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри.
  • Підписав черговий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та 8 військовослужбовців Держспецзвʼязку.

Зустріч Зеленського із Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, для цього потрібно, щоб російська сторона сказала фразу про закінчення війни, а також назвала день та місце зустрічі.

"Ми готові до всього. Ми готові обговорювати питання окупованих територій, Криму, Донбасу – ці питання треба вирішувати. Питання відведення військ за територію України – теж треба вирішувати, хоча б відведення до тієї лінії, яку РФ перетнула 24 лютого", – заявив Зеленський.

За його словами, не можна йти вперед до миру і водночас чинити тиск на нашу країну.

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"Ми кілька разів казали, що я інший президент, ми інша держава, ми всі об'єднані тим, що любимо Україну, тож говорити ми завжди за", – сказав президент.

Зеленський вважає: для його зустрічі з Путіним потрібне бажання самого президента РФ. Також треба припинити стріляти, бо ніхто ні до кого не доїде, і глава української держави не покине країну.

"Я не бюрократ, мені не треба готуватись до нашої зустрічі. Мені потрібно, щоб російська сторона сказала фразу, що вони хочуть закінчити війну, назвали день і місце, де ми зустрінемося, нічого зайвого не треба", – додав Зеленський.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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