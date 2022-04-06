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Російському пілоту, який наносив ракетні удари по українцям, оголосили підозру – Офіс Генпрокурора

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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6 квітня, 01:18
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ЗСУ збили окупанта 3 квітня
З 24 лютого до 3 квітня російський пілот здійснив кілька бойових вильотів.
З 24 лютого до 3 квітня російський пілот здійснив кілька бойових вильотів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пілоту Російської Федерації повідомлено про підозру. Зазначається, що він бомбив населені пункти Донеччини, Харківщини та Сумщини.

Про це повідомив у Facebook Офіс Генпрокурора.

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Що відбулося

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – вказали в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляє слідство, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року російський пілот здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С із різних військових аеродромів РФ у повітряний простір України:

"Підозрюваний наносив ракетні удари по м. Конотоп Сумської області, містам Куп’янськ і Ізюм Харківської області та м. Волноваха Донецької області. Крім цього, він забезпечував іншим авіаційним полкам Збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, в тому числі авіабомбами та крилатими ракетами. 3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання в повітряному просторі України літак було збито військовослужбовцями ЗСУ, а пілота після приземлення взято в полон".

В Офісі Генпрокурора повідомили, що дії окупанта є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).

"На час слідства він відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку війни в Україні від рук російських загарбників загинуло 153 дітей, а майже 400 дітей постраждали. Триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях.

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