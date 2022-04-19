З початку війни Росії проти України загинули 205 дітей – Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України через збройну агресію постраждали більше 572 дітей. Із них 205 дітей загинули та 367 поранені.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з встановлення кількості постраждалих в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Далі по темі
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 118,
- Київській – 108,
- Харківській – 91,
- Чернігівській – 54,
- Херсонській – 43,
- Миколаївській – 40,
- Луганській – 36,
- Запорізькій – 25,
- місті Київ – 16,
- Сумській – 16,
- Житомирській – 15.
Нові дані про постраждалих дітей
Стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.
18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина.
Також 18 квітня через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.
18 квітня завдано ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.