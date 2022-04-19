З початку війни Росії проти України загинули 205 дітей – Офіс генпрокурора

Наразі встановлення фактичної кількості постраждалих неможливе

Війна в Україні забрала життя 205 дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України через збройну агресію постраждали більше 572 дітей. Із них 205 дітей загинули та 367 поранені.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з встановлення кількості постраждалих в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 118,

Київській – 108,

Харківській – 91,

Чернігівській – 54,

Херсонській – 43,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Запорізькій – 25,

місті Київ – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

Нові дані про постраждалих дітей

Стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.

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18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина.

Також 18 квітня через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.

18 квітня завдано ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.

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Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

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