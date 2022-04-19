С начала войны России против Украины погибли 205 детей – Офис генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины из-за вооруженной агрессии пострадали более 572 детей. Из них 205 детей погибли и 367 ранены.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 118,
- Киевской – 108,
- Харьковской – 91,
- Черниговской – 54,
- Херсонской – 43,
- Николаевской – 40,
- Луганской – 36,
- Запорожской – 25,
- городе Киев – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
Новые данные о пострадавших детях
Стало известно, что 14 марта в лесополосе близ села Захаровка Киевской области взорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. 8-летний ребенок получил ранение, его мать погибла.
18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами с. Шандриголов в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.
Также 18 апреля из-за обстрела с. Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка.
18 апреля нанесен ракетный удар по территории города Львова, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения.
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.