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Від початку війни Україна втратила понад $560 млрд — Сибіга

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 22:52
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Наша країна очікує підтримку від партнерів
Сибіга заявив, що Україна втрачає величезні гроші через війну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сибіга заявив, що Україна втрачає величезні гроші через війну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українська економіка зазнала серйозних збитків внаслідок війни, яку розв'язала Російська Федерація. На сьогодні наша країна втратила вже понад 560 млрд доларів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

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"Внаслідок дій агресора економіка України зазнали значних збитків, ми підрахували. Станом на сьогодні ми можемо говорити про збитки понад 560 мільярдів доларів. Ми це доводимо до наших партнерів. Ми теж очікуємо відповідну підтримку, тому що допомагаючи нам, вони допомагають і собі. Мова йде й про продовольчу безпеку, про запобігання як фінансовій глобальній кризі, так і продовольчій глобальній кризі. Ми готові до співробітництва і партнери це також бачать", — зазначив Сибіга.

Він додав, що у президента України Володимира Зеленського сьогодні буде ще один виступ на спеціальній сесії Світового банку. Участь на ній бере керівництво Міжнародного валютного фонду, Світового банку, інших міжнародних фінансових інституцій та 40 міністрів фінансів.

"Ми очікуємо суттєвих рішень, які дозволять мінімізувати негативні наслідки для української економіки від російської агресії, а також мінімізувати негативні наслідки для кожного українця", — сказав Сибіга.

Дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні тривала

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що деякі держави-члени НАТО хочуть продовження війни Росії проти України для того, щоб РФ і надалі слабшала.

Чавушоглу заявив, що Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі 29 березня.

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"Але після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО склалося враження, що... всередині країн-членів НАТО є ті, хто хоче, щоб війна тривала, нехай війна триває, а Росія слабшає", — сказав Чавушоглу.

Він сказав, що зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині все ще можлива.

"В принципі, вони обидва говорять позитивно про те, щоб зібратися разом, коли будуть відповідні умови", — зазначив Чавушоглу.

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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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