Від початку війни Україна втратила понад $560 млрд — Сибіга

Наша країна очікує підтримку від партнерів

Сибіга заявив, що Україна втрачає величезні гроші через війну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українська економіка зазнала серйозних збитків внаслідок війни, яку розв'язала Російська Федерація. На сьогодні наша країна втратила вже понад 560 млрд доларів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

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"Внаслідок дій агресора економіка України зазнали значних збитків, ми підрахували. Станом на сьогодні ми можемо говорити про збитки понад 560 мільярдів доларів. Ми це доводимо до наших партнерів. Ми теж очікуємо відповідну підтримку, тому що допомагаючи нам, вони допомагають і собі. Мова йде й про продовольчу безпеку, про запобігання як фінансовій глобальній кризі, так і продовольчій глобальній кризі. Ми готові до співробітництва і партнери це також бачать", — зазначив Сибіга.

Він додав, що у президента України Володимира Зеленського сьогодні буде ще один виступ на спеціальній сесії Світового банку. Участь на ній бере керівництво Міжнародного валютного фонду, Світового банку, інших міжнародних фінансових інституцій та 40 міністрів фінансів.

"Ми очікуємо суттєвих рішень, які дозволять мінімізувати негативні наслідки для української економіки від російської агресії, а також мінімізувати негативні наслідки для кожного українця", — сказав Сибіга.

Дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні тривала

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що деякі держави-члени НАТО хочуть продовження війни Росії проти України для того, щоб РФ і надалі слабшала.

Чавушоглу заявив, що Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі 29 березня.

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