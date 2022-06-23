СБУ пресекла деятельность уже 12 пророссийских политических партий: список

Вслед за "Партией Шария" в историю отправились левые силы

В СБУ сделали все, чтобы ОПЗЖ больше не устраивала акцию "Бессмертного полка" на трибуне ВР / Коллаж "Сегодня"

Украинские власти серьезно занялись политическими силами, которые распространяли в нашей стране пророссийскую идеологию. После сообщения о судебном запрете деятельности "Прогрессивной социалистической партии Украины" Натальи Витренко стало известно, что в целом в Украине запрещена деятельность 12 политических сил.

Их перечень опубликовала СБУ.

Реклама

Кто ушел в историю

"Прогрессивная социалистическая партия Украины" дополнила список официально запрещенных политических структур, в котором нынче находятся:

▪️"Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ);

▪️"Оппозиционный блок";

▪️"Партия Шария";

▪️"НАШИ";

▪️"Социалисты";

▪️"Левая оппозиция";

▪️"Справедливости и развития";

▪️"Государство";

▪️"Блок Владимира Сальдо";

▪️"Социалистическая партия Украины";

▪️"Союз левых сил";

▪️"Прогрессивная социалистическая партия Украины".

"Представители этих политических сил ретранслировали официальную позицию России относительно нашего государства, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу нацбезопасности Украины. По инициативе СБУ их деятельность была запрещена в Украине", – говорится в сообщении СБУ.

Реклама

В Службе безопасности Украины пообещали, что и дальше будут представлять и отстаивать интересы государства в подобных судебных делах.

Обстановка