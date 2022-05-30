СБУ зірвала спецоперацію Росії на півдні України

Росіяни намагалися влаштувати провокації

Спікер СБУ розповів, як Служба завадила планам росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України зірвала спецоперацію Росії з дискредитації місії ОБСЄ. Окупанти планували зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ. Деталі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Служба безпеки встановила, що спецслужби Росії провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України. Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ в нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію і поставити під сумнів її об'єктивність. Для збирання "доказової бази" загарбники незаконно вривалися до будинків працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію.

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Так, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю". Ще кількох співробітників ОБСЄ окупанти затримали та намагалися скомпрометувати.

Крім того, з 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями — це при тому, що росіяни самі до цього 5 разів приїжджали та грабували його.

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