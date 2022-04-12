Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Штайнмаєр заявив, що його відмовилися прийняти у Києві

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 18:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ЗМІ називають причини можливої відмови
Штайнмаєр хотів у Київ, але щось пішло не так... / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Штайнмаєр хотів у Київ, але щось пішло не так... / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив німецькому виданню Bild, що він збирався приїхати до Києва, як це зробили днями інші європейські лідери. Однак його візит у результаті не був погодженим.

Про це президент ФРН, наділений виключно представницькими функціями, заявив у коментарі Bild.

Реклама

Що відомо

Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив журналістам, перебуваючи зараз із візитом у Польщі, що він хотів поїхати до Києва "як сильний знак".

"Я був готовий до цього. Але, очевидно, маю визнати, що в Києві цього не хотіли", – резюмував політик.

Раніше видання Bild повідомляло, що федеральний президент планував візит до країни, що воює, разом із керівниками урядів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Але Київ відмовив йому у прийомі. Видання повідомляє, що зараз президент України Володимир Зеленський не хоче зустрічатися із Штайнмаєром у Києві. За даними журналістів, причина відмови – "тісні зв'язки Штайнмаєра з РФ останніми роками".

Реклама

Позиція Німеччини

  • Не виключено, що така принципова позиція Києва пов'язана зі слабкою політикою санкції Берліна щодо Москви.
  • Країни Євросоюзу ніяк не наважаться відмовитись від російської нафти та газу й ввести ембарго. Зокрема, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримує заборону імпорту енергоносіїв з Росії, про що і сказав виданню Bild.
  • 6 квітня канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі відбивався від звинувачень у тому, що розрив з Росією веде до зростання цін на енергоносії, що не подобається німецькому електорату. Проте Шольц усе-таки зажадав від міжнародного злочинця Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні.
  • Європейські політики менш дипломатичні. Колишній прем'єр-міністр Бельгії, депутат Європарламенту Гі Верхофстадт взагалі обізвав уряд Німеччини, який вважає поганим лідером ЄС, через мляві санкції проти агресора Російської Федерації.
  • Щоправда, під час свого традиційного нічного звернення до нації 11 квітня Зеленський зазначив, що зараз позиція Берліна щодо санкцій трохи змінюється у бік України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19600
Особовий склад
2
Літаки 157
Літаки
3
Гелікоптери 140
Гелікоптери
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артилерія 349
Артилерія
7
Засоби ППО 63
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…

Герої не вмирають!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
26,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40235.98

Binance Coin (BNB)

412.33

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

104.73

Theta (THETA)

3.11

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.9

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

Сьогодні

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

Сьогодні

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

Завтра

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

Завтра

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти