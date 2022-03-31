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Спочатку необхідне повне припинення вогню – Арахамія

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31 березня, 03:22
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Глава фракції "Слуга народу" наголосив, що ніхто не буде нічого парафувати або візувати, якщо на території України застосовуватиметься зброя
Давид Арахамія додав, що після припинення вогню має бути відведення російських військ. Колаж "Сьогодні"
Давид Арахамія додав, що після припинення вогню має бути відведення російських військ. Колаж "Сьогодні"

Глава української делегації на переговорах із Росією і голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав попередні кроки, прописані в договорі з Росією.

Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

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"Спочатку має бути повне припинення вогню. Ніхто не буде нічого парафувати або візувати, якщо застосовуватиметься зброя на території України", – розповів Арахамія.

За його словами, потім слідує великий саміт міжнародних партнерів.

"А перед цим – повне відведення військ. Або після парафування на саміті має бути повне відведення військ. На позиції, де вони перебували до 23 лютого. І потім уже тимчасове застосування договору, оскільки інші країни мають ратифікувати у своїх парламентах цей договір, на це потрібно якийсь час, а найголовніше, що ми говоримо, що для того, щоб перейти зараз у повний нейтральний статус, нам потрібно змінювати Конституцію, ми як політики не хочемо брати на себе цей вибір, оскільки вибір має зробити український народ шляхом загальнонаціонального всеукраїнського референдуму – це велика процедура, яка може зайняти не менше півроку, і ця процедура не може бути реалізована на немирній території… Усі люди, які через війну виїхали з України, мають повернутися додому… Це має бути свідомий вибір громадян , а не політиків", – додав він.

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Арахамія: Перший екземпляр вимог Росії на переговорах віддам до музею Перемоги

На перші переговори України та Росії представники країни-агресора привезли ультимативні вимоги , що фактично означали капітуляцію, хоча саме цього слова в переданому папері не було. Про це розповів голова української делегації Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

Поки опубліковувати ці вимоги не можна, проте обіцяє політик, якось Україна побачить цей документ, від якого "хотілося встати та втекти".

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що член української делегації Давид Арахамія на брифінгу після переговорів з Росією заявив, що позиція України щодо кордонів не змінюється .

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Також ми інформували, що Україна не буде забирати Крим військовим шляхом оскільки при цьому гинуть люди. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам

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