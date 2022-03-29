Згода на переговори щодо Криму означатиме визнання Росією його окупації – Джемілєв

Україна не планує повертати Крим силою

Джемільов: "У Криму мають діяти закони України" Фото: колаж "Сьогодні"

Українська концепція поверненню Криму не передбачає застосування сили, але у можливому договорі між Україною та Росією обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який брав участь у переговорах України та Росії, на брифінгу української делегації в Стамбулі у вівторок, 29 березня, передає Крим.Реалії.

"Концепція деокупації тимчасово окупованих територій України не передбачає застосування сили. Коли Росія визнає те, що все це окуповані території та ведуться переговори про статус Криму, значить, Росія визнає це окупованою територією", – сказав Джемілєв.

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Він також зазначив, що згідно з Женевською конвенцією 1949 року про статус окупованих територій, на територіях окупованого Криму має діяти українське законодавство.

"Це дуже важливо для нас. Обов'язково має бути зазначено, що це окуповані території", – наголосив Джемілєв.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що член української делегації Давид Арахамія на брифінгу після переговорів з Росією заявив, що позиція України щодо кордонів не змінюється.

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Також ми інформували, що Україна не буде забирати Крим воєнним шляхом, оскільки так гинутимуть люди. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам.