Согласие на переговоры по Крыму будет означать признание Россией его оккупации – Джемилев

Украина не планирует возвращать Крым силой

Джемилев: "В Крыму должны действовать законы Украины". Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская концепция возвращения Крыма не предусматривает применения силы, но в возможном договоре между Украиной и Россией обязательно должно быть указано, что Крым является оккупированной территорией. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который принимал участие в переговорах Украины и России, на брифинге украинской делегации в Стамбуле во вторник, 29 марта, передает Крым.Реалии.

"Концепция деоккупации временных оккупированных территорий Украины не предусматривает применения силы. Когда Россия признает то, что все это оккупированные территории и ведутся переговоры о статусе Крыма, значит, Россия признает это оккупированной территорией", – сказал Джемилев.

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Он также отметил, что согласно Женевской конвенции 1949 года о статусе оккупированных территорий, в оккупированном Крыму должно действовать украинское законодательство.

"Это очень важно для нас. Обязательно должно быть указано, что это оккупированные территории", – подчеркнул Джемилев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что член украинской делегации Давид Арахамия на брифинге после переговоров с Россией заявил, что позиция Украины по поводу границ не меняется.

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Также мы информировали, что Украина не будет забирать Крым военным путем, поскольку при этом будут гибнуть люди. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.