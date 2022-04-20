Речник Міноборони: РФ ще не відмовилася від плану масштабного захоплення територій України

Метою російських окупантів, крім Донбасу, ще може бути вихід на межі Херсонської області. Також ворог збільшив інтенсивність обстрілу Миколаївської області та Миколаєва, а також Харківської області.
Речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що це пояснюється тим, що Росія все ж таки до кінця не відмовляється від наміру захопити якнайбільше територій, закріпитися і забезпечити стійкість своєї оборони, щоб надалі вибити їх звідти було надзвичайно складно.
"У деяких напрямках вони проводять також і демонстраційні дії, маневри, щоб відтягнути частину наших військ, відвернути увагу від напряму основного удару, розпорошити наші сили", – сказав він.
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Ситуація на Донбасі
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- Морпіхи закликали країни світу провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти військових та цивільних у безпечне місце. За їхніми словами, для порятунку людей залишаються лічені дні чи години.
- Вночі 20 квітня російські окупанти обстріляли Новодружеськ Луганської області. Внаслідок чого зруйновано житлові будинки, а місто залишилося без газу.
- Бої за місто Кремінна на Луганщині тривали три доби. Зараз у заручниках у російських військових опинилися тисячі громадян, які не встигли виїхати з міста. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.