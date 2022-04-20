Спикер Минобороны: РФ еще не отказалась от плана по масштабному захвату территорий Украины

Целью российских оккупантов, кроме Донбасса, еще может быть выход на границы Херсонской области. Также враг увеличил интенсивность обстрелов Николаевской области и Николаева, а также Харьковской области.
Спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина заявил, что это объясняется тем, что Россия все же до конца не отказывается от намерения захватить как можно больше территорий, закрепиться и обеспечить устойчивость своей обороны, чтобы в дальнейшем выбить их оттуда было чрезвычайно сложно.
"В некоторых направлениях они проводят также и демонстрационные действия, маневры, чтобы оттянуть часть наших войск, отвлечь внимание от направления основного удара, распылить наши силы", – сказал он.
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Ситуация на Донбассе
- В последние несколько дней российские оккупанты значительно активизировали наступательные действия в Восточной операционной зоне, увеличили количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. Поэтому сейчас мы можем говорить, что решающая битва за Донбасс уже началась.
- Морпехи призвали страны мира провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти военных и гражданских в безопасное место. По их словам, для спасения людей остаются считаные дни или часы.
- Ночью 20 апреля российские оккупанты обстреляли Новодружеск Луганской области. В результате разрушены жилые дома, а город остался без газа.
- Бои за город Кременная в Луганской области длились трое суток. Сейчас в заложниках у российских военных оказались тысячи гражданских жителей, не успевших уехать из города. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.