Стало відомо, коли Кравчука проведуть в останню путь

Церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком відбудеться у Києві у вівторок, 17 травня.
Як повідомляє пресслужба президента України, початок церемонії – об 11:00, місце проведення – Український дім, вул. Хрещатик, 2.
Нагадаємо, перший президент незалежної України Леонід Кравчук пішов із життя 10 травня. Легендарний політик помер у віці 88 років після тривалої хвороби.
На звістку про смерть Леоніда Кравчука відреагували багато відомих українців. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз".
Кравчук за рік до смерті натякнув, хто зупинить Путіна
Перший президент Леонід Кравчук рік тому озвучив прогноз, хто зупинить країну-агресора Російську Федерацію та її президента Володимира Путіна:
"Єдність, якої не було, США, позиція внутрішня сильна має бути в Україні та підготовка кожної людини до можливого будь-якого сценарію, оборона, військо. І я переконаний, що ми будемо свідомі того, що не будемо боятися, що Росія може розпочати агресію. Ми ж її не зупинимо – якщо голови гарячі там будуть у Москві – просто словами. Ми можемо її зупинити лише конкретними діями. На силу має бути застосована сила".
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні