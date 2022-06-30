Чи варто чекати на звільнення Шмигаля? Офіційна відповідь Арахамії

Ані у фракції, ані в парламенті питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з посади не розглядається і не обговорюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, вирішуючи багато питань", – написав він.
Говорячи про інших урядовців, Арахамія зазначив, що точкові ротації в Кабміні проходять регулярно.
"Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", – запевнив Арахамія.
Чутки про відставку
У ЗМІ з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Повідомлялося, що це може статися восени.
Кадрові перестановки
- 25 червня президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Ісламській Республіці Ліван, Грузії, Словацькій Республіці, Португальській Республіці та Ліванській Республіці.
- 30 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення з посади омбудсмена Людмили Денісової.
- 29 травня Зеленський звільнив начальника Управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна.