Чи варто чекати на звільнення Шмигаля? Офіційна відповідь Арахамії

Прем'єр-міністр виконує всі поставлені перед ним завдання, і таке питання не порушувалося

Арахамія спростував інформацію про кадрові перестановки / Фото: Колаж: Сьогодні

Ані у фракції, ані в парламенті питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з посади не розглядається і не обговорюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, вирішуючи багато питань", – написав він.

Говорячи про інших урядовців, Арахамія зазначив, що точкові ротації в Кабміні проходять регулярно.

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"Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", – запевнив Арахамія.

Чутки про відставку

У ЗМІ з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Повідомлялося, що це може статися восени.

Кадрові перестановки