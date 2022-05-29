Роман Дудін весь цей час не думав про захист міста

Зеленский уволил Романа Дудина / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна. Про це він повідомив у своєму відеозверненні .

Сьогодні глава держави вперше з початку вторгнення РФ залишив Київську область та вирушив до Харкова.

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Там він провів нараду з керівництвом області, міста, подякував усім за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною, проте цього він не міг сказати про керівництво СБУ регіону.

"Я приїхав. Розібрався. Звільнив голову СБУ області. За те, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують.

Третина Харківщини й досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат має працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і державному", – сказав він.

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