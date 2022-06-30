Стоит ли ждать увольнения Шмыгаля? Официальный ответ Арахамии

Ни во фракции, ни в парламенте вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля с занимаемой должности не рассматривается и не обсуждается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – написал он.
Говоря о других членах правительства, Арахамия отметил, что точечные ротации в Кабмине проходят регулярно
"Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", – заверил Арахамия.
Слухи об отставке
В СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сообщалось, что это может произойти осенью.
Кадровые перестановки
- 25 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Исламской Республике Ливан, Грузии, Словацкой Республике, Португальской Республике и Ливанской Республике.
- 30 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение с должности омбудсмена Людмилы Денисовой.
- 29 мая Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.