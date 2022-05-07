Столтенберг откровенно пояснил, почему НАТО не направляет войска в Украину

НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако Альянс не будет становиться чью-то сторону, чтобы предотвратить мировой конфликт. В тоже время НАТО увеличивает военную защиту восточного фланга.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг изданию Welt am Sonntag.
НАТО всегда должно быть готовым к масштабной войне. Задача Альянса максимально минимизировать риски, чтобы предотвратить мировой конфликт. Однако в войне России и Украины НАТО участвовать не будет, заявил Йенс Столтенберг.
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"Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является частью войны", – говорит генсек.
В то же время НАТО увеличивает военную защиту восточного фланга.
"Мы не оставляем места для недоразумений или просчетов. Москва должна понимать: нападение на страну НАТО будет нападением на все 30 государств-членов", - говорит Столтенберг.
ВСУ переходят на оружие НАТО
Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.
Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.
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