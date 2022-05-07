Столтенберг откровенно пояснил, почему НАТО не направляет войска в Украину

В то же время НАТО увеличивает военную защиту восточного фланга

Столтенберг рассказал про участие НАТО в войне / Коллаж "Сегодня"

НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако Альянс не будет становиться чью-то сторону, чтобы предотвратить мировой конфликт. В тоже время НАТО увеличивает военную защиту восточного фланга.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг изданию Welt am Sonntag.

Реклама

НАТО всегда должно быть готовым к масштабной войне. Задача Альянса максимально минимизировать риски, чтобы предотвратить мировой конфликт. Однако в войне России и Украины НАТО участвовать не будет, заявил Йенс Столтенберг.

"Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является частью войны", – говорит генсек.

В то же время НАТО увеличивает военную защиту восточного фланга.

Реклама

"Мы не оставляем места для недоразумений или просчетов. Москва должна понимать: нападение на страну НАТО будет нападением на все 30 государств-членов", - говорит Столтенберг.

ВСУ переходят на оружие НАТО

Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

Реклама

Ранее мы писали: