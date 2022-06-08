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Лише перемога з поверненням наших територій: головні заяви влади за 8 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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8 червня, 14:18
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Результат війни залежить від дій України на військовому, санкційному та міжнародному фронтах
Війна – це подвиг із перемогами та втратами. Фото: колаж "Сьогодні"
Війна – це подвиг із перемогами та втратами. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 105-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують штурмувати Северодонецьк, Україна просить Захід про додаткову зброю, а Німеччині доводиться виправляти помилки Меркель.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 8 червня.

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Президент України підбив підсумки 104-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 8 червня і розповів, що уряд створює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Що б не планували собі окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян. Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії. Через агресію Росії, це буде справді найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Ми повинні пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що в цей час Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон. Весь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян.

"Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт дозволяє нам не лише збільшувати нашу валютну виручку, а й чинити прямий вплив на стабілізацію енергетичної ситуації у країнах- сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів", – розповів він.

Глава держави також заявив, що поставив уряду конкретне завдання – зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і наступного опалювального сезону не змінилися.

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"Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено", – пообіцяв Зеленський.

Україну влаштовує лише перемога

Сьогодні Україна проводить велику роботу із захисту незалежності. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Війна – це подвиг з перемогами та втратами. З тактичним відступом на одних ділянках та просуванням вперед на інших. Війна – це постійна економічна та дипломатична боротьба. Тут немає простих рішень", – написав він.

Єрмак зазначив, що кінцевий результат війни залежить від дій нашої держави на різних фронтах: військовому, санкційному, міжнародному.

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"Україну влаштовує лише перемога з поверненням наших територій, бо інакше Росія перетворить всю нашу країну на одну велику Бучу. І для цієї перемоги нам необхідна консолідація союзників, щоб нівелювати перевагу ворога в ресурсах", – заявив голова Офісу президента.

Німеччині доводиться виправляти помилки Меркель

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

"Якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС, то навіщо було будувати "Північний потік-2"? "Я не була наївною", – каже екс-канцлер. То навіщо було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку Росії? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки?" – написав Подоляк у Twitter.

Тяжкої зброї в Україну надходить критично мало

Україна вдячна партнерам за надання важкої зброї, але її поки що вкрай недостатньо. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на прес-конференції 8 червня

За словами міністра, зараз проблемою є надто позитивне враження від ситуації, що склалася.

"У деяких складається враження, що зі зброєю все нормально, але це не так. Ми вдячні за те, що ви надали, але цього критично мало, щоб зупинити Росію. Потрібно більше важкої зброї і якнайшвидше", – зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба: "Тяжкої зброї в Україну надходить критично мало". Фото: Facebook
Дмитро Кулеба: "Тяжкої зброї в Україну надходить критично мало". Фото: Facebook

Російські десантники відмовляються воювати у Луганській області

У підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають із Луганської області на територію РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Водночас наголошується, що на Лиманському напрямку російські військові зробили спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мали, відійшли. На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм у місті Северодонецьк, бойові дії продовжуються.

"На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій українських підрозділів щодо мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Майське, Яківлівка та Доломітне. Наніс авіаудари вертолітами по Покровському, Відродженню та Яківлі" , – повідомили у Генштабі.

Докладніше про ситуацію на фронті станом на ранок 8 червня розповів ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0."

Втрати російських окупантів становлять 31500 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 31 500 солдатів і 1393 танки. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31500 (+140) осіб ліквідовано;
  • танків – 1393 (+3) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць;
  • артилерійських систем – 703 (+9) одиниць;
  • РСЗВ – 213 (+6) одиниць;
  • коштів ППО – 96 (+0) одиниць;
  • літаків – 212 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 178 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;
  • крилатих ракет – 125 (+0) одиниць;
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1) одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямі.

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Дані на 10:00 8 червня
1
Особовий склад 31500
Особовий склад
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артилерія 703
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 213
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2406
Транспорт
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