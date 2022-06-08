Только победа с возвращением наших территорий: главные заявления властей за 8 июня

В Украине 105-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, Украина просит Запад о дополнительном оружии, а Германии приходится исправлять ошибки Меркель.
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 8 июня.
Президент Украины подвел итоги 104-х суток войны против России
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 8 июня и рассказал, что правительство создает штаб для подготовки к следующему отопительному сезону.
"Что бы ни планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан. Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. Из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что в это время Украина не не будет продавать газ и уголь за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан.
"В то же время делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт позволяет нам не только увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов", – рассказал он.
Глава государства также заявил, что поставил правительству конкретную задачу – сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились.
"Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – пообещал Зеленский.
Украину устраивает только победа
Сегодня Украина проводит большую работу по защите независимости. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"Война – это подвиг с победами и потерями. С тактическим отступлением на одних участках и продвижением вперед на других. Война – это постоянная экономическая и дипломатическая борьба. Здесь нет простых решений", – написал он.
Ермак отметил, что конечный результат войны зависит от действий нашего государства на разных фронтах: военном, санкционном, международном.
"Украину устраивает только победа с возвращением наших территорий, потому что в противном случае Россия превратит всю нашу страну в одну большую Бучу. И для этой победы нам необходима консолидация союзников, чтобы нивелировать преимущество врага в ресурсах", – заявил глава Офиса президента.
Германии приходится исправлять ошибки Меркель
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.
"Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток-2"? "Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу России? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки?" – написал Подоляк в Twitter.
Тяжелого оружия в Украину поступает критически мало
Украина благодарна партнерам за предоставление тяжелого оружия, но его пока крайне недостаточно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции 8 июня.
По словам министра, сейчас проблемой является слишком положительное впечатление от сложившейся ситуации.
"У некоторых создается впечатление, что с оружием все нормально, но это не так. Мы благодарны за то, что вы предоставили, но этого критически мало, чтобы остановить Россию. Нужно больше тяжелого оружия и как можно скорее", – отметил Кулеба.
Российские десантники отказываются воевать в Луганской области
В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
В то же время отмечается, что на Лиманском направлении российские военные предприняли попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имели, отошли. На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются.
"На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций украинских подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка", – сообщили в Генштабе.
Подробнее о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 июня рассказал ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0."
Потери российских оккупантов составляют 31 500 человек
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 31 500 солдат и 1393 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1393 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
- РСЗО — 213 (+6) единиц;
- средств ПВО — 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 559 (+6) единиц;
- крылатых ракет — 125 (+0) единиц;
- корабли /катера — 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) единиц;
- специальной техники — 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"