Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Только победа с возвращением наших территорий: главные заявления властей за 8 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 14:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Результат войны зависит от действий Украины на военном, санкционном и международном фронтах
Война – это подвиг с победами и потерями. Фото: коллаж "Сегодня"
Война – это подвиг с победами и потерями. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 105-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, Украина просит Запад о дополнительном оружии, а Германии приходится исправлять ошибки Меркель.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 8 июня.

Реклама

Президент Украины подвел итоги 104-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 8 июня и рассказал, что правительство создает штаб для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Что бы ни планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан. Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. Из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в это время Украина не не будет продавать газ и уголь за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние потребности наших граждан.

"В то же время делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт позволяет нам не только увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов", – рассказал он.

Глава государства также заявил, что поставил правительству конкретную задачу – сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились.

Реклама

"Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – пообещал Зеленский.

Украину устраивает только победа

Сегодня Украина проводит большую работу по защите независимости. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Война – это подвиг с победами и потерями. С тактическим отступлением на одних участках и продвижением вперед на других. Война – это постоянная экономическая и дипломатическая борьба. Здесь нет простых решений", – написал он.

Ермак отметил, что конечный результат войны зависит от действий нашего государства на разных фронтах: военном, санкционном, международном.

Реклама

"Украину устраивает только победа с возвращением наших территорий, потому что в противном случае Россия превратит всю нашу страну в одну большую Бучу. И для этой победы нам необходима консолидация союзников, чтобы нивелировать преимущество врага в ресурсах", – заявил глава Офиса президента.

Германии приходится исправлять ошибки Меркель

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток-2"? "Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу России? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки?" – написал Подоляк в Twitter.

Тяжелого оружия в Украину поступает критически мало

Украина благодарна партнерам за предоставление тяжелого оружия, но его пока крайне недостаточно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции 8 июня.

По словам министра, сейчас проблемой является слишком положительное впечатление от сложившейся ситуации.

"У некоторых создается впечатление, что с оружием все нормально, но это не так. Мы благодарны за то, что вы предоставили, но этого критически мало, чтобы остановить Россию. Нужно больше тяжелого оружия и как можно скорее", – отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба: "Тяжелого оружия в Украину поступает критически мало". Фото: Facebook
Дмитрий Кулеба: "Тяжелого оружия в Украину поступает критически мало". Фото: Facebook

Российские десантники отказываются воевать в Луганской области

В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

В то же время отмечается, что на Лиманском направлении российские военные предприняли попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имели, отошли. На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются.

"На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций украинских подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка", – сообщили в Генштабе.

Подробнее о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 июня рассказал ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0."

Потери российских оккупантов составляют 31 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 31 500 солдат и 1393 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1393 (+3) единицы;
  • боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
  • РСЗО — 213 (+6) единиц;
  • средств ПВО — 96 (+0) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) единиц;
  • вертолетов – 178 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 559 (+6) единиц;
  • крылатых ракет — 125 (+0) единиц;
  • корабли /катера — 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) единиц;
  • специальной техники — 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ранее мы писали:

Оккупанты обстреливают Харьков: разрушены дома, есть раненые (фото)

Оккупанты переодеваются в форму ВСУ и терроризируют украинцев

Жителей Днепра напугали взрывы – что произошло (видео)

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 июня
1
Личный состав 31500
Личный состав
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артиллерия 703
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.19

TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30369.29

Binance Coin (BNB)

290.41

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.16

Theta (THETA)

1.38

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
1 /2
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять