У Путіна зʼявилися військові плани на Естонію – посол

Росія загрожує війною іншим країнам

Путін має плани на Естонію/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія загрожує країнам Балтії, а оборона Таллінну починається на Донбасі.

Про це заявив посол Естонської Республіки в Україні Каімо Кууск телеведучому Олегу Панюті в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Посол Естонії заявив, що невелика європейська країна ніколи не припинить допомагати Україні завдяки спільним цінностям, за які остання б’ється. Крім того, естонці усвідомлюють, зараз українці захищають їх на Донбасі.

"Ми ніколи не полишимо допомагати вам, ми не полишимо інших партнерів, які зазнають агресії. Ми знаємо, захист Естонії починається на Донбасі", — сказав він.

Він додав, що Естонія готова ділитися і їжею, і зброєю із друзями, які фактично захищають естонців.

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На його думку, визначальними для позиції естонської влади в цьому питання стали два фактори. Перший, українці відстоюють демократію, а другий, Росія загрожує країнам Балтії.

"Росія має військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тож, нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і естонський "Джавелін", який вдаряє по російському танку, робить загрозу проти нас меншою", — зізнався посол.

Більше того, дипломат висловив переконання, що Україна готова до вступу ЄС.

Естонія першою у світі визнала війну Росії геноцидом проти України

В Естонії офіційно визнали дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення ухвалив парламент. "За" проголосували 86 депутатів.

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У парламенті Естонії (Рійгікогу) заявили, що у війні Росії проти України виявилися систематичні та масові воєнні злочини, скоєні ЗС РФ проти українців. Такі злочини спрямовані політичним та військовим керівництвом РФ та органами пропаганди.

У заяві парламенту сказано, що Російська Федерація скоїла масові звірства проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема у містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України.

"Це вбивства, викрадення, депортації, ув'язнення, осквернення трупів", – наголосили в парламенті.

Так, парламент Естонії визнав дії РФ геноцидом проти українського народу. Також Рійгікогу закликав інші країни підтримати розслідування російських злочинів та переслідування винних, а також створити міжнародний суд у співпраці з державами.

Крім того, естонський парламент закликав країни посилити санкції проти Росії, зокрема припинити торгівлю енергоносіями, а також збільшити військову та критичну гуманітарну допомогу Україні.

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