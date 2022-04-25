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У Путина появились военные планы на Эстонию – посол

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 00:19
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Россия угрожает войной другим странам
Путин имеет планы на Эстонию/Фото: коллаж: "Сегодня"
Путин имеет планы на Эстонию/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия угрожает странам Балтии, а оборона Таллинна начинается на Донбассе.

Об этом заявил посол Эстонской Республики в Украине Каимо Кууск телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

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Посол Эстонии заявил, что небольшая европейская страна никогда не перестанет помогать Украине благодаря общим ценностям, за которые последняя дерется. Кроме того, эстонцы отдают себе отчет, сейчас украинцы защищают их на Донбассе.

"Мы никогда не перестанем помогать вам, мы не оставим других партнеров, которые подвергаются агрессии. Мы знаем, защита Эстонии начинается на Донбассе", — сказал он.

Он добавил, что Эстония готова делиться и едой, и оружием с друзьями, фактически защищающими эстонцев.

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По его мнению, определяющими для позиции эстонских властей в этом вопросе стали два фактора. Первый, украинцы отстаивают демократию, а второй Россия грозит странам Балтии.

"У России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и эстонский "Джавелин", который ударяет по российскому танку, и делает угрозу против нас меньшей", — признался посол.

Более того, дипломат убежден, что Украина готова к вступлению ЕС.

Эстония первой в мире признала войну России геноцидом против Украины

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение принял парламент. "За" проголосовали 86 депутатов.

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В парламенте Эстонии (Рийгикогу) заявили, что в войне России против Украины обнаружились систематические и массовые военные преступления, совершенные ВС РФ против украинцев. Такие преступления направлены политическим и военным руководством РФ и органами пропаганды.

В заявлении парламента сказано, что Российская Федерация совершила массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.

"Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов", – подчеркнули в парламенте.

Так, парламент Эстонии признал действия РФ геноцидом против украинского народа. Также Рийгикогу призвал другие страны поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а также создать международный суд в сотрудничестве с государствами.

Кроме того, эстонский парламент призвал страны усилить санкции против России, в том числе прекратить торговлю энергоносителями, а также увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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