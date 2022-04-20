Украина готова на любой формат обмена своих в Мариуполе – Зеленский

Сейчас ведется оборона на одном объекте, на заводе "Азовсталь", где находятся военные и гражданские лица, попавшие в ловушку войны

Российские оккупанты продолжают бомбить город / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных РФ гражданских и военных в Мариуполе на россиян.

Об этом глава государства заявил в Telegram.

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"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули. Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Европейского совета в Киеве.

Ситуация в Мариуполе