Украина готова на любой формат обмена своих в Мариуполе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных РФ гражданских и военных в Мариуполе на россиян.
Об этом глава государства заявил в Telegram.
"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули. Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Европейского совета в Киеве.
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Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал местных жителей эвакуироваться из города. На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди.
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Оккупанты используют мирных жителей как приманку для обнаружения огневых точек.