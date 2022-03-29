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Україна створює групу експертів для аналізу санкцій проти РФ — Зеленський

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29 березня, 00:27
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Вона з'ясовуватиме, чи дійсно обмеження впливають на Росію
Зеленський звернувся до народу/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський звернувся до народу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців.

Відео з'явилося на каналі Офісу президента в YouTube.

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Головне, що сказав президент

  • Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь.
  • Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України – ситуація всюди залишається напруженою.
  • Маріуполь так і залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу".
  • Домовились з Британією про ще більшу підтримку нашої оборони і посилення санкцій проти Росії. Канада також підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами в українських містах. У розмові з канцлером Шольцом президент також приділив значну увагу необхідності посилити санкції. Азербайджан надав Україні гуманітарну підтримку.
  • Італія погодилась стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо.
  • Україна не може погодитись і не буде погоджуватись з пасивною санкційною позицією деяких субʼєктів щодо Росії.
  • Вже з цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу експертів – українських та міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії – на що вони реально впливають.
  • Протягом тижня президент виступить в парламентах країн-партнерів: Данія, Норвегія, Нідерланди, Греція, Австралія. Важливо, що це виступи не просто перед політиками, це виступи перед суспільствами.
  • Підписано два важливих укази. Про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого головнокомандувача Валерія Залужного нагороджуються 302 наших захисники.

Зеленський дорікнув Заходу за відмову посилити санкції проти РФ

Україна має довгий список того, що необхідно країні у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

"По-перше, потрібно поставити себе на наше місце і діяти на випередження, а не після того, як ситуація ускладниться. Це стосується наших країн-партнерів. Тут йдеться про санкції. Я впевнений, що якби раніше були запроваджені жорсткіші санкції, то повномасштабної російської атаки не сталося б", – сказав президент.

За словами президента, на сьогодні не відпрацьовані санкції щодо від'єднання банківської системи від SWIFT, а також не відключено ще багато банків.

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"Вони (партнери України. – Ред.) зробили дуже важливі кроки, щоб підтримати нас, але Центральний банк Росії не був від'єднаний. Ввести ембарго на експорт нафти та газу з Росії. Усі ці санкції неповні. Їм загрожували, але ще не реалізували. Тепер ми чуємо, що рішення залежить від того, чи Росія почне хімічну атаку на нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати", — зазначив Зеленський.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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