Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Украина создает группу экспертов для анализа санкций против РФ — Зеленский

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 00:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Она будет выяснять, действительно ли ограничения влияют на Россию
Зеленский обратился к народу/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратился к народу/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Видео появилось на канале Офиса президента в YouTube.

Реклама

Главное, что сказал президент

  • Наши защитники продвигаются в Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень.
  • Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, юг Украины – ситуация везде остается напряженной.
  • Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни одного гуманитарного коридора, не дали "тишину".
  • Договорились с Британией об еще большей поддержке нашей обороны и усилении санкций против России. Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную российскими войсками в украинских городах. В разговоре с канцлером Шольцом президент также уделил значительное внимание необходимости усилить санкции. Азербайджан оказал Украине гуманитарную поддержку.
  • Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем.
  • Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России.
  • Уже с этой недели мы создаем при Офисе президента группу экспертов – как украинских, так и международных, которые на постоянной основе будут анализировать применены санкции против России – на что они реально влияют.
  • В течение недели президент выступит в парламентах стран-партнеров: Дания, Норвегия, Нидерланды, Греция, Австралия. Важно, что это выступления не просто перед политиками, это выступления перед обществами.
  • Подписано два важных указа. О награждении военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами. По представлению нашего главнокомандующего Валерия Залужного награждаются 302 наших защитника.

Зеленский упрекнул Запад за отказ усилить санкции против РФ

У Украины длинный список того, что необходимо стране в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"Во-первых, необходимо поставить себя на наше место и действовать на опережение, а не после того, как ситуация осложнится. Это касается наших стран-партнеров. Здесь речь идет о санкциях. Я уверен, что если бы раньше были введены более жесткие санкции, то полномасштабной российской атаки не произошло бы", – сказал президент.

По словам президента, на сегодня не отработаны санкции по отключению банковской системы от SWIFT, а также не отключены еще многие банки.

Реклама

"Они (партнеры Украины. – Ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. Все эти санкции неполные. Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это неправильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать", — отметил Зеленский.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на10:00 28 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17000
2
Самолеты Самолеты
123
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артиллерия Артиллерия
302
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
95
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48032.66

Binance Coin (BNB)

439.11

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

131.54

Theta (THETA)

3.81

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.07

Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять