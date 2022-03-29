Украина создает группу экспертов для анализа санкций против РФ — Зеленский

Она будет выяснять, действительно ли ограничения влияют на Россию

Зеленский обратился к народу/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Видео появилось на канале Офиса президента в YouTube.

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Главное, что сказал президент

Наши защитники продвигаются в Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень.

Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, юг Украины – ситуация везде остается напряженной.

Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни одного гуманитарного коридора, не дали "тишину".

Договорились с Британией об еще большей поддержке нашей обороны и усилении санкций против России. Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную российскими войсками в украинских городах. В разговоре с канцлером Шольцом президент также уделил значительное внимание необходимости усилить санкции. Азербайджан оказал Украине гуманитарную поддержку.

Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем.

Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России.

Уже с этой недели мы создаем при Офисе президента группу экспертов – как украинских, так и международных, которые на постоянной основе будут анализировать применены санкции против России – на что они реально влияют.

В течение недели президент выступит в парламентах стран-партнеров: Дания, Норвегия, Нидерланды, Греция, Австралия. Важно, что это выступления не просто перед политиками, это выступления перед обществами.

Подписано два важных указа. О награждении военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами. По представлению нашего главнокомандующего Валерия Залужного награждаются 302 наших защитника.

Зеленский упрекнул Запад за отказ усилить санкции против РФ

У Украины длинный список того, что необходимо стране в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"Во-первых, необходимо поставить себя на наше место и действовать на опережение, а не после того, как ситуация осложнится. Это касается наших стран-партнеров. Здесь речь идет о санкциях. Я уверен, что если бы раньше были введены более жесткие санкции, то полномасштабной российской атаки не произошло бы", – сказал президент.

По словам президента, на сегодня не отработаны санкции по отключению банковской системы от SWIFT, а также не отключены еще многие банки.

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"Они (партнеры Украины. – Ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. Все эти санкции неполные. Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это неправильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать", — отметил Зеленский.

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