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Все більше людей у світі на боці України — Зеленський

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28 березня, 00:32
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Президент підбив підсумки 32 дня війни
Зеленський звернувся до народу/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський звернувся до народу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

Відео з'явилося на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що казав президент — текст звернення

"Сьогодні той день, коли знову і знову переконуємось, наскільки далеко ми від Російської Федерації. Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтервʼю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтервʼю – а ми говорили з ними сьогодні вдень – російське цензурне відомство вийшло з погрозою. Так і написали – вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно. Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують. Мабуть, побачили, що у їх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі. Максимальний контраст – моя розмова з нашими улюбленими українськими телевізійниками. Провів зум-конференцію з майже пʼятьма сотнями наших медійників, які створюють телемарафон "Єдині новини". Вдячним їм. Хоча ми і були обмежені у часі, все ж доволі ґрунтовно поговорили. Відчувається, що усі дбають про Україну, дбають про нас з вами, дбають про наше майбутнє. Занотував собі багато запитань і пропозицій – усі обов’язково опрацюємо. Сьогодні ж підтримав глобальний марафон заради миру в Україні. Не тільки телевізійний. Ще у десятках міст по всьому світу люди зібралися на підтримку нашої держави, на підтримку свободи. Приємно! Вражаюча кількість людей на площах Європи, на інших континентах. І це надзвичайно важливо. Бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують. Не чують нас з вами. Не чують Україну. Продовжу звертатися й до парламентів інших країн. Тиждень планується дуже насиченим, з дипломатичної точки зору. Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках. Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують. Все більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії і нашого національного характеру. Знову хочу подякувати нашим людям в Херсоні, в Каховці, в Славутичі та інших містах, які не припиняють чинити опір окупантам. Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає тільки те, що їм доведеться вийти. І тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військами, я хочу нагадати, що вони і своїх-то кидають. Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками не стали б. Звичайно, будемо працювати на тижні і заради нових санкцій проти Російської Федерації, проти агресії, які потрібні доти, доки російські війська залишаються на території України. Попереду – і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат. Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі. Збройні Сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків – роблять навіть кроки вперед. Молодці. Хоробрість наших захисників, те, як мудро вони поводять себе на полі бою... Це настільки важливо, що жодних слів вдячності просто не вистачить. Але знову і знову я не втомлююсь дякувати. Кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці... Усім, хто виборює майбутнє для нас з вами, для наших дітей, для нашого народу. Підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям Збройних Сил України, трьом з них — посмертно. А також указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців Збройних Сил України та пʼятьох військовослужбовців Управління державної охорони України. Підписувати такі укази – для мене, скажу чесно, велика честь. Вічна памʼять всім нашим героям. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну. Заради нас з вами", — сказав Зеленський.

Українські військові відмовилися покидати Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині окупованого Маріуполя є наші війська, і вони відмовилися залишати місто.

"Усередині Маріуполя є наші війська. Це щодо того, чому інформаційний хаос. Бо всередині там, де вони можуть залізти, там вони і зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, які відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями. Я говорю з ними – ну, раз на два дні точно виходжу на зв'язок, дуже намагаюся знаходити на це час, для мене це важливо. Я їм кажу, що я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося… Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути — і ви відчуваєте, що так правильно і що ви можете вижити, зробіть це", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що він дав право вибору військовим, але вони заявили, що не можуть покинути Маріуполь, оскільки там поранені люди, і вони їх не покинуть.

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"Я їм надав право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо покинути місто. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає, – російських солдатів та громадян України. Усіх. Це натовпи… Не натовпи, вибачте. Я не можу про людей сказати "купи". Не можу знайти правильне російське слово. Я просто не знаю", – підсумував Зеленський.

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