Українська снайперка "Угольок" розповіла, як потрапила до армії

В Україні проти Росії воює чимало жінок. Вони неодноразово виконували завдання зокрема на сході України. Одна з таким — снайперка з позивним "Угольок".
Про це повідомили в Telegram-каналі Верховної Ради України.
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"Угольок" потрапила до армії, бо хотіла аби її молодший брат, який також служить, пишався нею.
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"У 2017 році "Угольок" потрапила на службу до одного з батальйонів морської піхоти. Неодноразово виконувала бойові завдання на сході України", — йдеться в повідомленні.
Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Трьох воїнів нагородили посмертно.
Глава держави підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Корнійчуку Богдану Сергійовичу — лейтенанту (посмертно);
- Кулику Сергію Григоровичу — штаб-сержанту (посмертно);
- Максишку Денису Костянтиновичу — старшому лейтенанту (посмертно).
Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Бандарю Владиславу Юрійовичу — старшому лейтенанту;
- Барановському Сергію Анатолійовичу — полковнику;
- Бурковському Сергію Вікторовичу — підполковнику;
- Голішевському Івану Леонідовичу — підполковнику;
- Гришаку Роману Геннадійовичу — штаб-сержанту;
- Гуралю Віталію Олеговичу — капітану;
- Дикуну Ігорю Володимировичу — молодшому лейтенанту;
- Дрогомирецькому Роману Юрійовичу — капітану;
- Кравченку Артуру Андрійовичу — старшому лейтенанту;
- Любарцю Миколі Олександровичу — капітану;
- Михайлюку Юрію Володимировичу — капітану;
- Шматалюку Євгену Вікторовичу — майору.