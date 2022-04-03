ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів три населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Зазначається, що територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", — йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора та Служба безпеки України працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення керівництвом Росії геноциду українського народу.

За словами генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, особлива увага приділяється наймасовішим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

"Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих", – написала Венедіктова.

Генпрокурор також повідомила, що на території Бучанського району залучені понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

Далі Офіс генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів. В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями.

За її словами, ведеться робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

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