Украинская снайперша "Уголек" рассказала, как попала в армию

Женщина воевала против оккупантов на востоке нашей страны

Женщина воюет против оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине против России воюют многие женщины. Они неоднократно выполняли заданияв частности, на востоке Украины. Одна из таких — снайперша с позывным "Уголек".

Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной Рады Украины

Реклама

Подробности

"Уголек" попала в армию, потому что хотела, чтобы ее младший брат, который тоже служит, гордился ею.

"В 2017 году "Уголек" попала на службу в один из батальонов морской пехоты. Неоднократно выполняла боевые задания на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины15 солдатам и офицерам. Трех воинов наградили посмертно.

Глава государства подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Реклама