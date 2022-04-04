Украинская снайперша "Уголек" рассказала, как попала в армию

В Украине против России воюют многие женщины. Они неоднократно выполняли заданияв частности, на востоке Украины. Одна из таких — снайперша с позывным "Уголек".
Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной Рады Украины
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"Уголек" попала в армию, потому что хотела, чтобы ее младший брат, который тоже служит, гордился ею.
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"В 2017 году "Уголек" попала на службу в один из батальонов морской пехоты. Неоднократно выполняла боевые задания на востоке Украины", — говорится в сообщении.
Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины15 солдатам и офицерам. Трех воинов наградили посмертно.
Глава государства подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Корнейчуку Богдану Сергеевичу — лейтенанту (посмертно);
- Кулику Сергею Григорьевичу — штаб-сержанту (посмертно);
- Максишку Денису Константиновичу — старшему лейтенанту (посмертно).
Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Бандарю Владиславу Юрьевичу — старшему лейтенанту;
- Барановскому Сергею Анатольевичу — полковнику;
- Бурковскому Сергею Викторовичу — подполковнику;
- Голишевскому Ивану Леонидовичу — подполковнику;
- Гришу Роману Геннадьевичу — штаб-сержанту;
- Гуралю Виталию Олеговичу — капитану;
- Дикарю Игорю Владимировичу — младшему лейтенанту;
- Дрогомирецкому Роману Юрьевичу — капитану;
- Кравченко Артуру Андреевичу — старшему лейтенанту;
- Любарцу Николаю Александровичу — капитану;
- Михайлюку Юрию Владимировичу — капитану;
- Многолетнему Евгению Викторовичу — майору.