Украинские военные отказались покидать Мариуполь – Зеленский

Президент отметил, что он дал право выбора защитникам, но они остались в городе из-за раненных людей

Украинские военные защищают Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутри оккупированного Мариуполя есть наши войска и они отказались покидать город.

Об этом глава государства сообщил в интервью российским изданиям.

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"Внутри Мариуполя есть наши войска. Это по поводу того, почему хаос информационный. Потому что внутрь — там, где они могут залезть, — там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними — ну, раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но, если вы чувствуете, что вам нужно там быть — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что он дал право выбора военным, но они заявили, что не могут покинуть Мариуполь, так как там раненные люди и они их не бросят.

"Я им дал право выбора. Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины. Всех. Это толпы… Не толпы, извините. Я не могу про людей сказать "кучи". Я не могу найти правильное русское слово. Я просто не знаю", – подытожил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь заблокирован российскими военными, а также заблокированы все въезды и выезды из города. По его словам, заминирован порт. Кроме того, внутри города гуманитарная катастрофа.

Как рассказал Зеленский, заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой в Мариуполь невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои и убивают водителей.

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