Украинские военные отказались покидать Мариуполь – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутри оккупированного Мариуполя есть наши войска и они отказались покидать город.
Об этом глава государства сообщил в интервью российским изданиям.
"Внутри Мариуполя есть наши войска. Это по поводу того, почему хаос информационный. Потому что внутрь — там, где они могут залезть, — там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними — ну, раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но, если вы чувствуете, что вам нужно там быть — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это", – отметил Зеленский.
Президент добавил, что он дал право выбора военным, но они заявили, что не могут покинуть Мариуполь, так как там раненные люди и они их не бросят.
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"Я им дал право выбора. Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины. Всех. Это толпы… Не толпы, извините. Я не могу про людей сказать "кучи". Я не могу найти правильное русское слово. Я просто не знаю", – подытожил Зеленский.
Россия держит детей Мариуполя как души для обменного фонда – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь заблокирован российскими военными, а также заблокированы все въезды и выезды из города. По его словам, заминирован порт. Кроме того, внутри города гуманитарная катастрофа.
Как рассказал Зеленский, заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой в Мариуполь невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои и убивают водителей.
"Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад. То есть это наше направление — Запорожское-Бердянское, вся Запорожская область — сложное, там 100-120 километров сложнейших вызовов. Постоянно идут обстрелы", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул: по нашим данным, более двух тысяч детей вывезено из Мариуполя, и их точная локация неизвестна.
"Они могут быть там как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Они держат их как души для обменного фонда. Нет культурных слов — только эмоциональные буквы сейчас выскакивают, к сожалению. Но так как мы с вами откровенны, и я, в принципе, всегда стараюсь быть откровенным", – добавил глава государства.
Ситуация в Мариуполе:
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме этого, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.