Українські військові підготували сюрприз під приїзд Зеленського (відео)

Зокрема, президент відвідав передові позиції українських воїнів

Президент України приїхав у Запорізьку область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 5 червня, президент України Володимир Зеленський, а також команда Офісу президента перебувають з візитом у Запорізькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Удар по окупантах

"Відвідали передові позиції наших воїнів, подякували їм за сміливість та захист незалежності України. Також ми поспілкувалися з маріупольцями, які були евакуйовані з міста", – написав він.

Крім цього, Андрій Єрмак сказав про те, що українські військові збили російський літак поблизу міста Оріхів.

Водночас офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" оприлюднив у себе в Telegram-каналі відео падіння "путінського коршуна":

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Також про збиття ворожого літака заявив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко:

"Над містом Оріхів у Запорізькій області ЗСУ збили ворожий літак. Також на Донеччині знищили вертоліт Ка-52. Врожайний день сьогодні видався!"

Як стало відомо, російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" над Донецькою областю "приземлили" січеславські десантники:

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Нагадаємо, в день, коли в Україні згадували загиблих від російської агресії дітей, Володимир Зеленський розповів, скільки лиха українським сім'ям приніс президент Росії Володимир Путін, який своїми діями принижує весь світ.

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