"Важливо нести правду": Зеленський вшанував пам’ять кінорежисера, вбитого РФ

Президент розповів, що Мантас Кведаравічюс хотів показати у своєму фільмі

Володимир Зеленський вшанував пам'ять кінорежисера Мантаса Кведаравічюса. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса, вбитого російськими окупантами під час роботи над документальною стрічкою про Маріуполь.

Про це сказав президент у своєму відеозверненні до гостей та учасників Литовської національної кінопремії Sidabrinė gervė у Вільнюсі.

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"Важливо нести правду"

За словами президента, у фільмі Мантас Кведаравічюс хотів показати, як війна впливає на місто та змінює людей.

"І це нібито прості слова, але вони дійсно про те, яке життя в людей, які вони, люди. Саме мистецтво, культура в усіх формах та усіма їхніми сенсами формують людей, освічують їх. Або, навпаки, закривають у темряві, в брехні. І це також може бути відповідальність кіно, книжок, пісень і радіо – усього, що ми чуємо, бачимо, читаємо", – сказав він.

Саме тому, на думку президента, важливо нести правду, підтримувати мистецтво, яке "для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити". Володимир Зеленський сказав, що українці памʼятатимуть литовського кінорежисера як людину, яка була саме такою.

"Він цінував життя та завжди чітко висловлювався проти того, що загрожувало життю. На його погляд – а це був дуже уважний погляд. І прошу вас, щоб ваш погляд був таким же уважним, щоб ви так само підтримували життя та пам’ятали про Україну, Маріуполь і про те, що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії проти України повинна закінчитися якнайшвидше", – зазначив президент.

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Нагадаємо, в день, коли в Україні згадували загиблих від російської агресії дітей, Володимир Зеленський розповів, скільки лиха українським сім'ям приніс президент Росії Володимир Путін, який своїми діями принижує весь світ.

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