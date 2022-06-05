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Украинские военные подготовили сюрприз под приезд Зеленского (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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5 июня, 22:52
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В частности, президент посетил передовые позиции украинских воинов
Президент Украины приехал в Запорожскую область.
Президент Украины приехал в Запорожскую область. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский, а также команда Офиса президента находятся с визитом в Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Удар по оккупантам

"Посетили передовые позиции наших воинов, поблагодарили их за смелость и защиту независимости Украины. Также мы пообщались с мариупольцами, эвакуированными из города", – написал он.

Кроме этого, Андрей Ермак сказал о том, что украинские военные сбили российский самолет вблизи города Орехов.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" обнародовал у себя в Telegram-канале видео падения "путинского коршуна":

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Также об уничтожении вражеского самолета заявил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко:

"Над городом Орехов в Запорожской области ВСУ сбили вражеский самолет. Также в Донецкой области уничтожили вертолет Ка-52. Урожайный день сегодня выдался!"

Как стало известно, российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" над Донецкой областью "приземлили" сечеславские десантники:

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Напомним, в день, когда в Украине вспоминали погибших от российской агрессии детей, Владимир Зеленский рассказал, сколько бед украинским семьям принес президент России Владимир Путин, который своими действиями унижает весь мир.

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Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
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