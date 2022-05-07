Помер мер Токмака, який відмовився співпрацювати з окупантами

Сьогодні помер мер Токмака Запорізької області Ігор Котелевський, йому було 57 років, повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на Запорізьку ОВА.

За неофіційними даними відомо, що правоохоронці розглядають версію "самогубство". У нього залишилася дружина та двоє дочок.

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У середині квітня окупанти призначили "в.о. міського голови" Володимира Вольвача. Ігор Котелевський склав повноваження і відмовився співпрацювати з новою "владою", однак залишився у місті.