Знищені будинки та авто: "Азов" показав, як зараз виглядає зруйнований Маріуполь (фото)

Російські окупанти цинічно штурмують та знищують українські міста

Окупанти зруйнували Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Полк "Азов" показав нові знімки зруйнованого окупантами Маріуполя. На фото можна побачити знищені житлові будинки та інші будівлі.

Відповідні знімки "Азов" опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес – воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?" – написав полк "Азов".

На знімках видно, як російські окупанти зруйнували житлові будинки Маріуполя, автомобілі мирних жителів та інші будівлі.

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Маріуполь на сьогодні. Фото: полк "Азов"

У Маріуполі окупанти вивозять тіла загиблих українців у пластикових мішках

У Маріуполі російські окупанти продовжують "зачистку" у центрі міста. Наразі загарбники чистять завали Драматичного театру. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих у пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують у накопичувач у промисловій зоні в районі Нікольського шосе.

Потім, за наповненням, вивозять до Мангуша, де насипом звалюють у 300-метрову траншею.

До "зачистки" від тіл загиблих маріупольців залучені виключно командировані працівники так званих "МНС ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під Драматичним театром використовувалась як кладовище для солдатів нацистської Німеччини, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише в 2018-2019 роках при проведені реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище", – наголосив Андрющенко.

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