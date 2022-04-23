У Маріуполі РФ могла використати змішаний з хімікатами сльозогінний газ – США

Така інформація дуже непокоїть США. Наразі влада має терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності

Росія могла використати сльозогінний газ у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти могли використовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, передає "Укрінформ".

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Як розповів Карпентер, поки що вивчаються повідомлення про те, що РФ застосувала хімічні речовини під час атаки на Маріуполь.

"Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, зокрема сльозогінний газ, змішавши з хімічними речовинами, здатними викликати сильніші симптоми, щоб послабити та вивести з ладу українських та цивільних бійців у рамках своєї агресивної кампанії по захопленню Маріуполя", – заявив він.

За його словами, така інформація дуже непокоїть США. Наразі влада має терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути ще одним воєнним злочином в Україні.

Карпентер додав, що інформація про воєнні злочини РФ була передана у "відповідні механізми притягнення до відповідальності, а також національні, регіональні та/або міжнародні суди або трибунали, у яких є або може бути юрисдикція в майбутньому".

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Хіматака РФ у Маріуполі

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження , повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня.

, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня. Постраждалі від хімічної атаки були в задовільному стані . Серед постраждалих мирних жителів найважчий стан – у жінки похилого віку, яка не піднімалася з ліжка.

. Серед постраждалих мирних жителів найважчий стан – у жінки похилого віку, яка не піднімалася з ліжка. Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін" .

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.

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