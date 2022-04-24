Уничтоженные дома и авто: "Азов" показал, как сейчас выглядит разрушенный Мариуполь (фото)

Российские оккупанты цинично штурмуют и уничтожают украинские города

Оккупанты разрушили Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Полк "Азов" показал новые снимки разрушенного оккупантами Мариуполя. На фото можно увидеть уничтоженные жилые дома и другие здания.

Соответствующие снимки "Азов" опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес – воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его див на такое воскресение?" – написал полк "Азов".

На снимках видно, как российские оккупанты разрушили жилые дома Мариуполя, автомобили мирных жителей, и другие здания.

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Мариуполь на сегодняшний день. Фото: полк "Азов"

В Мариуполе оккупанты вывозят тела погибших украинцев в пластиковых мешках

В Мариуполе российские оккупанты продолжают "зачистку" в центре города. Сейчас захватчики чистят завалы Драматического театра. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе.

Затем, по наполнению, вывозят в Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

К "зачистке" от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемых "МСЧ ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище", – подчеркнул Андрющенко.

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