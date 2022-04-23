Утром должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Эвакуация из города может начаться ориентировочно после 10 утра

В Мариуполе может открыться гуманитарный коридор 23 апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня днем, 23 апреля, должен заработать гуманитарный коридор из Мариуполя. Эвакуация может начаться около 10 утра.

Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

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Она обратилась к гражданским украинцам, ожидающим эвакуации из заблокированного города.

"Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Так что завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение", – отметила Верещук.

Точка сбора – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити".

Время сбора – в 10:00.

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"Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", – добавила министр.

22 апреля гуманитарный коридор в Мариуполе не заработал

На "Азовстали" находятся украинские военные и около 1000 мирных людей. Верещук сообщила, что россияне открыли коридор, но только для того, чтобы украинские военнослужащие сдались в плен.

По словам вице-премьера, сейчас необходим гуманитарный коридор для эвакуации граждан из зоны боевых действий, чтобы эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали".

"Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских. Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных" ", – подчеркнула Верещук.

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