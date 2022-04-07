У Чернігівській області розпочалася ліквідація наслідків звірячого вторгнення окупантів (відео)

Після відступу російських військ у зруйнованих містах почали працювати комунальники, очищають дороги, відновлюють електро- та водопостачання

У Чернігівській області почали прибирати наслідки російського вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області та Чернігові після вторгнення російських окупантів розпочали ліквідувати наслідки воєнних дій. Про це написав у Telegram-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як відомо, найруйнівніші бої відбувалися у північних регіонах України, тепер там вже почали наводити лад на дорогах, відновлюють електро- та водопостачання.

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Чернігів зруйновано на 70%, там проводять також розмінування територій.

Ситуація у Чернігові та області

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3 квітня Збройні сили України звільнили від російських окупантівтри населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.

1 квітня війська РФ почали виходити з Чернігівської області, але все ще можливі авіаційні удари.

31 березня були звільнено села Слободу та Лукашівку.

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Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що в Чернігів та прилеглі населені пункти поки що заборонено повертатися. Наразі є велика проблема з комунікаціями у місті.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що російські окупанти вбили не менш ніж 350 жителів міста, і ця цифра ще не остаточна.