В Черниговской области началась ликвидация последствий зверского вторжения оккупантов (видео)

После отступления российских войск в разрушенных городах начали работать коммунальщики, очищаются дороги, восстанавливается электро- и водоснабжение

В Черниговской области начали убирать последствия российского вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области и Чернигове после вторжения российских оккупантов началась ликвидация последствий военных действий. Об этом написал в Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как известно, самые разрушительные бои шли в северных регионах Украины, сейчас там уже начали наводить порядок на дорогах, восстанавливают электро- и водоснабжение. Чернигов был разрушен на 70%, сейчас также проводится разминирование территорий.

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Ситуация в Чернигове и области

3 апреля Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.

1 апреля войска РФ начали выходить из Черниговской области, но возможны авиационные удары.

31 марта были освобождены села Слобода и Лукашевка.

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Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что в Чернигов и близлежащие населенные пункты пока запрещено возвращаться. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями в городе.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что российские оккупанты убили не менее 350 жителей города и эта цифра еще не окончательная.