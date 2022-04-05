Жителів Чернігова просять поки не повертатися до міста – ОВА

В місті велика проблема з комунікаціями, зараз працюють над їх відновленням

В'ячеслав Чаус просить поки що не повертатися в Чернігів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігів та прилеглі населені пункти поки заборонено повертатися. Зараз існує велика проблема з комунікаціями в місті.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

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Він наголосив, що жителі Чернігова все частіше залишають запити, дзвінки та повідомлення щодо повернення до міста.

"Не треба цього зараз робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це потрібен час. Зараз є велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках знищені. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо. Я розумію бажання кожного повернутися в місто, але прошу це бажання носити з собою в серці поки", – сказав Чаус.

Він додав, що коли комунікації будуть відновлені і буде можливість повернутися, про це обов'язково скажуть.

За словами Чауса, комунікації спробують відновити відносно швидко, наскільки це можливо у цих умовах.

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У Київ ще теж рано повертатися

Мер Києва Віталій Кличко 4 квітня закликав містян не поспішати повертатися до столиці. Відтермінувати повернення він просить ще щонайменше на тиждень.

Він наголосив, що у передмісті столиці вірогідність мінувань залишається надто високою.

"У місті велика кількість блокпостів. До кінця цього тижня прохання відтермінувати повернення. Потім ми зможемо чітко сказати (чи можна безпечно повернутися. – Ред.). Розумію, що всі втомились, але задля безпеки кожного – дослухайтесь рекомендацій", – зауважив Кличко.

Також за його словами, ймовірно, що можуть ще бути ракетні обстріли столиці України.

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