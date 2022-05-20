У Генштабі ЗСУ повідомили про найбільші втрати армії РФ за добу

Росія втратила вже майже 29 тисяч солдатів

Українські захисники знищують техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Російських окупантів масово продовжують знищувати в Україні. З початку масштабного вторгнення армія РФ втратила 28700 солдатів. Крім того, Збройні сили України знищили 1263 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1263 (+9) од.,

бойових броньованих машин – 3090 (+27) од.,

артилерійських систем – 596 (+1) од.,

РСЗВ – 200 (+1) од.,

засобів ППО – 93 (+0) од.,

літаків – 204 (+1) од.,

вертольотів – 168 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5),

крилатих ракет – 103 (+0) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2162 (+5) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

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Втрати окупантів

Слідом за кораблем! Українські захисники розбили ворожу колону

Війська РФ продовжують зазнавати величезних втрат в Україні. Цього разу артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розбили ворожу техніку. Кадри ефектного знищення опублікували у Мережі. Про це повідомила 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка на сторінці у Facebook.

На опублікованому відео можна побачити, як українські захисники вдарили по колоні російських окупантів, яка рухалася полем.

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"Знову рашистська колона не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тож наші вказують їм єдино правильний напрямок – слідом за кораблем. Бо нема чого по сіяному…" – наголосили у бригаді.

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