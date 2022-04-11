В Харькове из-за атак оккупантов 11 апреля погибло 8 человек, среди них ребенок – Синегубов

Также зафиксировано использование врагом мин отложенного действия

Олег Синегубов рассказал о новых атаках оккупантов в Харькове и области. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 11 апреля, российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков - враг попал во многоэтажку. За сутки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама

Как стало известно, российские оккупанты обстреляли Салтовку и попали в 16-этажный жилой дом.

В результате обстрелов в городе и области погибли 8 человек. Среди них – 13-летний ребенок. Раненых – 19, среди них двое детей 4 и 9 лет.

Кроме того, зафиксировано использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или другой фактор движения, поэтому они еще более опасны.

Реклама

Находили их в разных районах Харькова — Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. Оккупанты такие мины разбрасывали около 01:30 часов ночи из артиллерии. Спасатели ликвидировали их весь день, удалось уничтожить более 80 мин.

"Мы продолжаем находить их на крышах, на чердаках и даже на детских площадках", — отметил Синегубов.

Он добавил, что в области сложным направлением остается Изюмское.

Оккупанты бомбят Харьков бесшумными снарядами на парашютах

Харьков подвергся бомбардировке новым видом оружия – снарядами, которые бесшумно спускаются на парашюте и не дают людям шанса по звуку определить опасность. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время общенационального информационного телемарафона.

Реклама

"Полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами", Харьков сталкивается с бомбардировкой новым видом бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к ним и сразу сообщать об этом спасателям по телефонам 101 или 112", — сказал Терехов.