На Херсонщині ЗСУ звільнили ще 8 населених пунктів

Напередодні російського "референдуму" окупанти намагалися активізуватись

Українські захисники звільнили населені пункти Херсонської області. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України повністю звільнили від окупантів та відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Напередодні російського "референдуму" окупанти намагалися активізуватись. Крім того, ворог намагався провести штурм у напрямі Олександрівки та Таврійського, але безуспішно. Атаку загарбників відбили заподіянням вогневої поразки артилерією.

"Наші підрозділи з позицій наглядових постів відновили контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області", – наголосили у відомстві.

Крім того, ЗСУ в районі Киселівки завдали вогневої поразки готової до наступу техніки. Окупанти зазнали значних втрат і відійшли у бік Чорнобаївки.

Загальні втрати окупантів становлять: 74 військові та 13 одиниць техніки, серед яких два танки, система реактивного залпового вогню, шість одиниць броньованої та інженерної техніки, чотири БПЛА-розвідники.

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ВСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів три населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Зазначається, що територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго пам'ятатимуть жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", — йдеться в повідомленні.

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