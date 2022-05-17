У Києві прощаються із Леонідом Кравчуком (фото, відео)

Ексглава держави помер 10 травня у віці 88 років

Леонід Кравчук (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 17 травня, прощаються з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком. Церемонія відбувається в Українському домі на Хрещатику.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На вході до Українського дому розмістили плакати із цитатами Леоніда Кравчука. Також повісили плакат із фотографією, де зафіксовано момент присяги першого президента.

Фото: "Сьогодні"

Серед перших на церемонію прощання прийшли брати Григорій та Ігор Суркіси, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, колишній голова Верховної ради Олександр Мороз. Експрем'єр-міністр Юрій Єхануров прийшов із посвідченням "Державна Дума України", підписаним Леонідом Кравчуком.

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Радник голови МВС Антон Геращенко (з квітами). Фото: "Сьогодні"

Після церемонії прощання пройде похорон на Байковому цвинтарі. Першого президента буде поховано поряд з нещодавно померлими мером Києва Олександром Омельченком та ексдепутатом Юхимом Звягільським.

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Провести в останню путь Леоніда Кравчука також прийшов народний депутат Вадим Новинський та міністр оборони Олексій Резніков.

Проблеми зі здоров'ям у Кравчука

Операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня 2021 року. За інформацією ЗМІ, Леонід Макарович після складної операції провів понад місяць у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Лікарі оцінювали його стан як складний.

На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов з коми. Він частково прийшов до тями й навіть став пізнавати свого онука, але говорити не міг. Також повідомляли, що перший президент України проходив реабілітацію в Німеччині.

Крім цього, за станом здоров'я Кравчук був вимушений скласти повноваження глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

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