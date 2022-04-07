В Мариуполе начали исчезать тела украинцев – Бойченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные удерживают оборону Мариуполя. По словам мэра города Вадима Бойченко, ситуация была и остается очень сложной. Местные жители много дней без связи, еды и воды. Они ждут спасения, но РФ все блокирует и не дает проехать гуманитарным грузам.
Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в прямом эфире канала "Украина 24".
Что происходит в Мариуполе?
Как сообщил Бойченко, власти пытаются сделать все, чтобы гуманитарная помощь доехала до города, но российские оккупанты уже больше месяца все блокируют.
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По словам мэра, по состоянию на 21 марта, когда можно было подсчитать количество погибших в городе, цифра оказалась страшной – 5000 человек умерли от вражеского оружия.
"Тела людей исчезают из нашего города. На сегодняшний день российские оккупанты скрывают свои преступления, которые сотворили в Мариуполе. В этом им помогают главари ОРДЛО", – отметил Бойченко.
Он добавил, что в городе остается еще много местных жителей, которые умоляют о помощи.
"Более 100 тысяч населения просят о помощи. Нужна полная эвакуация жителей Мариуполя. Необходимо спасать наших военных, которые борются за наш город. Нужен режим тишины хотя бы на несколько суток", – подчеркнул мэр Мариуполя.
В Мариуполе оккупанты насильно вывезли в "ДНР" пациентов и персонал больницы
Из Мариуполя российские военные насильно вывезли в "ДНР" персонал и пациентов городской больницы №4 им. Мацука. Об этом сообщил в Telegram-канале Мариупольский городской совет.
Сообщается, что в медучреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Испуганные мариупольцы были вынуждены выполнить приказы оккупантов.
Городской голова Вадим Бойченко рассказал, что сейчас формируется единая база незаконно депортированных людей, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину.
"Наша цель – создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, главой Донецкой областной военной администрации", – сказал он.
Ситуация в Мариуполе
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме этого, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
- Полк "Азов" ранее сообщил, что не может уйти из города, потому что на растерзание рашистам останутся более 100 тысяч мирных граждан.
- Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь,90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.
- 5 апреля Владимир Зеленский сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Переговоры об этом начались еще 31 марта, но пока они безрезультатны.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что почти 40 тысяч жителей Мариуполя вывезены в так называемую "ДНР" и Россию.
- Разведка Великобритании считает, что российские военные не оставляют попытки подчинить себе Мариуполь, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.