В Мариуполе начали исчезать тела украинцев – Бойченко

По словам мэра города, на сегодняшний день российские оккупанты скрывают свои преступления, которые сотворили в Мариуполе

Вадим Бойченко рассказал, что в Мариуполе очень сложная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные удерживают оборону Мариуполя. По словам мэра города Вадима Бойченко, ситуация была и остается очень сложной. Местные жители много дней без связи, еды и воды. Они ждут спасения, но РФ все блокирует и не дает проехать гуманитарным грузам.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в прямом эфире канала "Украина 24".

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Что происходит в Мариуполе?

Как сообщил Бойченко, власти пытаются сделать все, чтобы гуманитарная помощь доехала до города, но российские оккупанты уже больше месяца все блокируют.

По словам мэра, по состоянию на 21 марта, когда можно было подсчитать количество погибших в городе, цифра оказалась страшной – 5000 человек умерли от вражеского оружия.

"Тела людей исчезают из нашего города. На сегодняшний день российские оккупанты скрывают свои преступления, которые сотворили в Мариуполе. В этом им помогают главари ОРДЛО", – отметил Бойченко.

Он добавил, что в городе остается еще много местных жителей, которые умоляют о помощи.

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"Более 100 тысяч населения просят о помощи. Нужна полная эвакуация жителей Мариуполя. Необходимо спасать наших военных, которые борются за наш город. Нужен режим тишины хотя бы на несколько суток", – подчеркнул мэр Мариуполя.

В Мариуполе оккупанты насильно вывезли в "ДНР" пациентов и персонал больницы

Из Мариуполя российские военные насильно вывезли в "ДНР" персонал и пациентов городской больницы №4 им. Мацука. Об этом сообщил в Telegram-канале Мариупольский городской совет.

Сообщается, что в медучреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Испуганные мариупольцы были вынуждены выполнить приказы оккупантов.

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Городской голова Вадим Бойченко рассказал, что сейчас формируется единая база незаконно депортированных людей, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину.