У Маріуполі окупанти проводять "обшуки та зачистки" у Приморському районі

У Маріуполі російські окупанти зламують уцілілі будинки та малюють літери "Z" на будинках, які будуть використовувати для розселення своїх військових. Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, окупанти розпочали не просто створення ілюзії мирного життя, а й власне облаштування. Наразі відбуваються "обшуки та зачистки" у Приморському районі міста, наближеному до виїзду в село Мелекіне.
"Непридатні для розселення будинки загарбники розграбують, залишають відкритими і саме їх планують для подальшого компактного розселення у зоні "умовної безпеки" маріупольців", – розповів він.
Ситуація у Маріуполі
В місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.
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ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.
Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати "сліди слідів" приховування злочинів, а російська пропаганда разом із "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
Позаштатний радник ВП Олексій Арестович розповів, що українські військові у Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі" . Вони ще в чотирьох точках міста.
Ситуація на "Азовсталі"
- Виявилося, що екс-начальник зміни "Азовсталі" у Маріуполі Олександр Чупрін здає російським окупантам інформацію про завод. У підвалах "Азовсталі" продовжують перебувати українські військові та близько тисячі мирних жителів.
- Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі та наказав нібито скасувати його, бо хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових.
- Одним з найважчих днів у обороні Маріуполя стало 23 квітня. Росія атакувала українських військових на "Азовсталі" з усієї зброї, з якої могла.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна поки що не готова до військового розблокування Маріуполь. Військові, обложені на "Азовсталі", це розуміють.
- Водночас жителі Маріуполя, що залишилися у зруйнованому місті, змушені жити у бомбосховищах. У людей проблеми з їжею, питною водою , засобами особистої гігієни Вони змушені спати серед цвілі на стінах разом із маленькими дітьми. Допомагають їм виживати українські захисники.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"